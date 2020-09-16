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Арахамия высказался, касательно возможности участия Богдана в выборах 2020

Арахамия высказался, касательно возможности участия Богдана в выборах 2020
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Глава фракции "СН" Давид Арахамия не считает, что бывший руководитель ОП Андрей Богдан будет участвовать в выборах-2020. Об этом он сообщил в эфире программы "Хард с Влащенко".

"Такие слухи ходили очень долгое время, но мне кажется, что не пойдет.

Если бы он это делал, но, наверное, правильно это было делать после интервью как-бы на хайпе, на пике, сейчас оно уже информационой волной подсмыто.

Если бы он это делал, он сразу же моментально об этом бы и заявил", - отметил Арахамия.

Ранее сообщалось, что жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевраду.

Также сообщалось, что политолог отмечает, что в случае сохранения негативной динамики, Зеленский может покинуть свой пост ранее оговоренной законом даты.

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Все по теме:

Украина, Андрей Богдан, Выборы 2020, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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