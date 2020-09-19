Кадровые ротации в Кабмине: Разумков объяснил, почему сейчас "нецелесообразно" менять министров

Во время бюджетного процесса делать замены в составе Кабмина нецелесообразно, считает председатель парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет, — ни по конкретно взятым министрам, ни в отношении Кабинета министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса. Если мы говорим про финансовый блок, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "мы на него не влияли, давайте перерабатывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", — сказал Разумков в интервью каналу "Украина 24" .

По его словам, бывают случаи, когда надо идти и на такие радикальные меры, но, он выразил надежду, что теперь не придется это делать.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, предусматривающие восстановление дорожной инфраструктуры и перераспределение средств между областными госадминистрациями.