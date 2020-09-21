Политолог: Ляшко смог превратить выборы в 208 округе в национальную кампанию

Согласно исследованию в парламент пока попали бы пять политических сил, среди которых Радикальная партия Ляшко.

Об этом сообщил политолог Владимир Цыбулько на своей странице в facebook ссылаясь на опрос КМИС.

"Возвращение партии Ляшко на передовые и перспективные позиции можно легко объяснить. Предыдущие рейтинги упорно говорили нам о том, что политическая сила Олега Ляшко в стране потеряла своего избирателя. Но, только, сам лидер включился в кампанию по 208 округу на довыборах в парламент, как рейтинг его партии стремительно увеличился. В который раз подтверждается правило, что никакого рейтинга в неизбирательного период не существует. Ляшко сразу воспользовался новой возможностью и вернул внимание избирателя, а вместе с ней поддержку своей партии. Так делают опытные игроки ", - уверен эксперт.

Также политолог рассказал, благодаря чему поддержка Ляшко увеличилась, так как на это повлияли представители команды Зеленского.

"Сегодня, когда к власти пришли люди далекие от профессии политика, не имеют даже элементарного опыта в общении с людьми. Вспомните Брагаря, который предлагал бабушки продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. В обществе вновь сформировался запрос на патернализм. Людям не хватает общенационального лидера , который бы занимался их проблемами и акцентировал свое внимание на социальных вопросах. На эту роль в украинской политике Ляшко один из лучших кандидатов", - резюмирует он.

Напомним, Олег Ляшко главный претендент на победу на довыборах в Верховную Раду по 208 избирательному округу.