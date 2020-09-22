Фокин заговорил о скором выходе из ТКГ и выдвинул властям условие

Замруководителя делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин не исключил, что вскоре прекратит свою миссию, если к нему не будут прислушиваться. Об этом он заявил в интервью "UA:Українське радіо".

Фокин считает, что в Украине не любят пожилых людей и он в этом убедился, дав согласие на работу в ТКГ. Но причиной ухода станет не тот факт, что его сейчас "полощут в грязи", а другой.

Он также заявил, что это его не сломает, но при этом, если не будет поддержки от власти, он уйдет, хотя он и уверен, что множество людей будут разочарованы, поскольку ждут и доверяют его позитивным решениям.

Он подчеркнул, что не ставит ультиматумы продолжая искать компромиссы, но по истечению месяца, если его предложения никто не выслушает, он вероятно покинет ТКГ.

Ранее сообщалось, что заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период.