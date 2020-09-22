Скачать
Вторник, 22.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Минздрава о ситуации с COVID-19: Довольно напряженная
Глава Минздрава о ситуации с COVID-19: Довольно напряженная
Фокин заговорил о скором выходе из ТКГ и выдвинул властям условие
Фокин заговорил о скором выходе из ТКГ и выдвинул властям условие
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
Украинец Малиновский заинтересовал английский Лидс
На Netflix появятся фильмы на украинском языке
На Netflix появятся фильмы на украинском языке

Фокин заговорил о скором выходе из ТКГ и выдвинул властям условие

Фокин заговорил о скором выходе из ТКГ и выдвинул властям условие
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф gordonua.com Фото: facebook
Замруководителя делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин не исключил, что вскоре прекратит свою миссию, если к нему не будут прислушиваться. Об этом он заявил в интервью "UA:Українське радіо".

Фокин считает, что в Украине не любят пожилых людей и он в этом убедился, дав согласие на работу в ТКГ. Но причиной ухода станет не тот факт, что его сейчас "полощут в грязи", а другой.

Он также заявил, что это его не сломает, но при этом, если не будет поддержки от власти, он уйдет, хотя он и уверен, что множество людей будут разочарованы, поскольку ждут и доверяют его позитивным решениям.

Он подчеркнул, что не ставит ультиматумы продолжая искать компромиссы, но по истечению месяца, если его предложения никто не выслушает, он вероятно покинет ТКГ.

Ранее сообщалось, что заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, ТКГ, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер известный украинский богатырь
02 Козерогов ждет отличный день, а Овнов - большие трудности: гороскоп на завтра 22 сентября
03 "Мы будем хоронить близких. Из-за своей и чужой тупости": Украине предрекли новый серьезный карантин
04 Скандального нардепа Юрченко арестовали
05 "Вдохновляет не забывать о любви к своему телу": Холли Берри показала роскошную фигуру (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира: новая книга вызывает недоумение
Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира: новая книга вызывает недоумение
В Ботсване нашли причину таинственной гибели сотен слонов
В Ботсване нашли причину таинственной гибели сотен слонов
Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой
В сети насмехаются над Ириной Салтыковой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь