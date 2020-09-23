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Разумков оценил вероятность досрочных выборов Верховной Рады

Разумков оценил вероятность досрочных выборов Верховной Рады
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: ВРУ
Монобольшинство по состоянию на сегодня насчитывает 246 нардепов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий ВР девятого созыва на основании отсутствия коалиции. Об этом сообщил Глава Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие (населения - ред.) - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства.

Также он добавил, что в двух фракциях не хватало 226-ти нардепов.

Отмечая, что сегодня в монобольшинстве имеется 246 нардепов, и это больше чем нужно.

Ранее сообщалось, что Нелю Штепу, которая ранее обвинялась в сепаратизме зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. 

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Украина, ВР, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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