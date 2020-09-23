Разумков оценил вероятность досрочных выборов Верховной Рады

Монобольшинство по состоянию на сегодня насчитывает 246 нардепов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий ВР девятого созыва на основании отсутствия коалиции. Об этом сообщил Глава Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу "Прямой".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР - ред.) было даже не доверие или недоверие (населения - ред.) - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства.

Также он добавил, что в двух фракциях не хватало 226-ти нардепов.

Отмечая, что сегодня в монобольшинстве имеется 246 нардепов, и это больше чем нужно.

Ранее сообщалось, что Нелю Штепу, которая ранее обвинялась в сепаратизме зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска.