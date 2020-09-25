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В МИД не исключили возможность признания Косово

В МИД не исключили возможность признания Косово
Обновлено 05:41 Сегодня Телеграф RTV Ora Фото: Фейсбук
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о возможном признании государства Косово официальным Киевом.

Такое мнение Боднар высказал в интервью албанскому изданию RTV Ora

По его словам. между Косово и Крымом не должно быть никаких параллелей, поскольку, по его словам, это две совершенно разные вещи.

"Традиционно мы были настроены на территориальный суверенитет страны. Это наш принцип. Но для нас нет параллелей между этими двумя случаями. Это потому, что случай Косово - это одно, а Крым - другое", - сказал Боднар.

Он отметил, что в случае Косово речь идет о признанном рядом стран государстве, в то время, как Крым это оккупированная другим государством территория. 

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"В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (в Албании, - ред.) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки. Возможно, начиная с таких маленьких шагов, мы сможем двигаться к каким-то результатам. Я не говорю об определенной перспективе, поскольку наша формальная позиция - это наша формальная позиция", - сказал Боднар, отметив, что Украине формально Косово не признала. 

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Сербия, МИД, Косово, Василий Боднар.

Автор:

Телеграф
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