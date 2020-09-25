В Украине рассказали, чем Путин шантажирует Зеленского

В Кремле пытаются шантажировать Украину для дальнейших манипуляций в обмене пленными в свою пользу.

Боевиков полностью устраивает положение дел на украинском фронте.

На данный момент в Украине раскачивается полит-ситуация в пользу Кремля, у которого появился отличный шанс прихода к власти в стране российской пятой колонны.

Несомненный плюс для РФ, благодаря которому она надеется получить от Украины разнообразные уступки – это шантаж украинской власти "перемирием" и манипуляциями с процессом обмена пленными.

Особенно перед очередными выборами, темами для нынешнего хозяина Банковой.

Как заявил Юрий Карин: "что касается падения рейтинга нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа», то немаловажную роль в этом сыграла и играет именно РФ.

Чего только стоит заявление главы МИД РФ, что при нынешнем главе государства Украина Россия не надеется на мир."

Ранее сообщалось, что Юрий Карин рассказал как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины.