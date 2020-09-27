"Все места на выборах проданы": нардеп Галушко объявил о выходе из партии "Слуга народа" (видео)

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии. По словам нардепа, борьба с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

Видеообращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленском и размещено на странице нардепа в Facebook.

"Владимир Александрович, в 2019 году я вместе с вами шел на выборы. После избрания вас президентом я шел вместе с вами на выборы в Верховную Раду. Весь это путь прошла со мной команда единомышленников, которая работала за идею, за изменение отношения власти к людям. Прошло два года, но, к сожалению, ничего не изменилось", - сказал нардеп.

Нардеп добавил, что при недавнем совершении делении на районы, "исключительно с политическим подходом, кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила мой родной Броварской район".

По словам Галушко, все места в списке "Слуги народа" в его округе проданы, а заявления о борьбе с коррупционерами и старыми элитами остались только словами: "А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа".

Стоит напомнить, что Николай Галушко выиграл выборы депутата Верховной Рады по 97-му округу (центр — Бровары Киевской обл.).

Киевскую областную организацию партии "Слуга Народа" возглавил народный депутат Александр Дубинский.

Как сообщалось, журналисты выяснили, что по меньшей мере 15 нардепов из "Слуги народа" взяли себе в помощники жен, братьев и других родственников.