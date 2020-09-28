Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности

Об этом сообщили на сайте Посольства Украины в Армении.
В посольстве постоянно отслеживают ситуацию по безопасности и продолжают предоставлять дополнительную информацию.
Правила поведения в условиях военного положения.
Необходимо:
Не рекомендуется:
Также в посольстве Украины в республике Азербайджан выложили список правил и меры, которые были приняты в ряде городов из-за сложившейся ситуации.
В заявлении посольства говорилось, что в связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между ВС АР и ВС Армении, Посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий.
Гражданам Украины, которые находятся на территории Азербайджанской Республики, а также тем, кто планирует совершить визит в Азербайджан, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории АР избежание опасных случаев, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также информацию о авиасообщение между Украина и АР. В свою очередь, Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране.
В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционировано официальными властями АР.
На период действия военного положения, в частности введенного с 00:00 ч. 28.09.2020 года (г.. Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингячевире, Нафталан, Абшеронском, Джебраильский, Физулинском, Агджабединському, Бейлаганському, Агдамском, Бардинському, Тертерском, Геранбойского, Гейгельскому, Дашкесанском, Гедабейському, Товузському, Шамкирському, Газахському и Агстафинському районах), рекомендуем придерживаться ограничений предусмотренных законодательством Азербайджана во время действия комендантского часа с 21:00 до 06:00.
Информируем, что в районах, где введен комендантский час:
В случае необходимости, для определенной категории граждан, специальное разрешение можно получить с помощью портала icazələr icazə-e.gov.az.
Посольство продолжает отслеживать ситуацию с безопасностью на территории Азербайджана, которая будет обновляться на официальном сайте Посольства Украины в Азербайджане на регулярной основе.
Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".