Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности

В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, Посольство Украины в Республиках Армения и Азербайджан призвали граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границы и "Нагорного Карабаха".

Об этом сообщили на сайте Посольства Украины в Армении.

В посольстве постоянно отслеживают ситуацию по безопасности и продолжают предоставлять дополнительную информацию.

Правила поведения в условиях военного положения.

Необходимо:

сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;

всегда иметь при себе документ (паспорт), удостоверяющий личность, сведения о группе крови свою и близких родственников, возможны проблемы со здоровьем (аллергия на медицинские препараты и т.д.);

знать местоположение защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы, в местах частого посещения (магазины, дорога до работы, медицинские учреждения и т.д.). Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и в малознакомых местах;

при выходе из помещений, передвижении ступенями многоэтажек или в сооружения гражданской обороны (хранилища) соблюдать правила правой руки (как при движении автомобильного транспорта) во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам, значительно сократит сроки занятия укрытия;

избегать мест скопления людей;

при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район,

в случае попадания в район обстрела - спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, убежище (укрытие). В случае отсутствия приспособленных хранилищ, для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубление от взрывов и т.д.).

Не рекомендуется:

подходить к окнам, если услышите выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий;

стоять или переходить под обстрелом;

конфликтовать с вооруженными людьми;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее,

подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

Также в посольстве Украины в республике Азербайджан выложили список правил и меры, которые были приняты в ряде городов из-за сложившейся ситуации.

В заявлении посольства говорилось, что в связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между ВС АР и ВС Армении, Посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Гражданам Украины, которые находятся на территории Азербайджанской Республики, а также тем, кто планирует совершить визит в Азербайджан, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории АР избежание опасных случаев, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также информацию о авиасообщение между Украина и АР. В свою очередь, Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране.

В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционировано официальными властями АР.

На период действия военного положения, в частности введенного с 00:00 ч. 28.09.2020 года (г.. Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингячевире, Нафталан, Абшеронском, Джебраильский, Физулинском, Агджабединському, Бейлаганському, Агдамском, Бардинському, Тертерском, Геранбойского, Гейгельскому, Дашкесанском, Гедабейському, Товузському, Шамкирському, Газахському и Агстафинському районах), рекомендуем придерживаться ограничений предусмотренных законодательством Азербайджана во время действия комендантского часа с 21:00 до 06:00.

Информируем, что в районах, где введен комендантский час:

запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность;

установлен специальный режим въезда-выезда и действуют ограничительные меры по использованию транспортных средств.

В случае необходимости, для определенной категории граждан, специальное разрешение можно получить с помощью портала icazələr icazə-e.gov.az.

Посольство продолжает отслеживать ситуацию с безопасностью на территории Азербайджана, которая будет обновляться на официальном сайте Посольства Украины в Азербайджане на регулярной основе.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".