Скачать
Понедельник, 28.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине
Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине
Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео
Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности

Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, Посольство Украины в Республиках Армения и Азербайджан призвали граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границы и "Нагорного Карабаха".

Об этом сообщили на сайте Посольства Украины в Армении.

В посольстве постоянно отслеживают ситуацию по безопасности и продолжают  предоставлять дополнительную информацию.

Правила поведения в условиях военного положения. 

Необходимо: 

  • сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;
  • всегда иметь при себе документ (паспорт), удостоверяющий личность, сведения о группе крови свою и близких родственников, возможны проблемы со здоровьем (аллергия на медицинские препараты и т.д.);
  • знать местоположение защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы, в местах частого посещения (магазины, дорога до работы, медицинские учреждения и т.д.). Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и в малознакомых местах;
  • при выходе из помещений, передвижении ступенями многоэтажек или в сооружения гражданской обороны (хранилища) соблюдать правила правой руки (как при движении автомобильного транспорта) во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам, значительно сократит сроки занятия укрытия;
  • избегать мест скопления людей;
  • при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район,
  • в случае попадания в район обстрела - спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, убежище (укрытие). В случае отсутствия приспособленных хранилищ, для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубление от взрывов и т.д.).

Не рекомендуется:

  • подходить к окнам, если услышите выстрелы;
  • наблюдать за ходом боевых действий;
  • стоять или переходить под обстрелом;
  • конфликтовать с вооруженными людьми;
  • демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее,
  • подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

Также в посольстве Украины в республике Азербайджан выложили список правил и меры, которые были приняты в ряде городов из-за сложившейся ситуации.

В заявлении посольства говорилось, что в связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между ВС АР и ВС Армении, Посольство Украины в Азербайджанской Республике призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий.

Гражданам Украины, которые находятся на территории Азербайджанской Республики, а также тем, кто планирует совершить визит в Азербайджан, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории АР избежание опасных случаев, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также информацию о авиасообщение между Украина и АР. В свою очередь, Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране.

В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционировано официальными властями АР.

На период действия военного положения, в частности введенного с 00:00 ч. 28.09.2020 года (г.. Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингячевире, Нафталан, Абшеронском, Джебраильский, Физулинском, Агджабединському, Бейлаганському, Агдамском, Бардинському, Тертерском, Геранбойского, Гейгельскому, Дашкесанском, Гедабейському, Товузському, Шамкирському, Газахському и Агстафинському районах), рекомендуем придерживаться ограничений предусмотренных законодательством Азербайджана во время действия комендантского часа с 21:00 до 06:00.

Информируем, что в районах, где введен комендантский час:

  • запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность;
  • установлен специальный режим въезда-выезда и действуют ограничительные меры по использованию транспортных средств.

В случае необходимости, для определенной категории граждан, специальное разрешение можно получить с помощью портала icazələr icazə-e.gov.az.

Посольство продолжает отслеживать ситуацию с безопасностью на территории Азербайджана, которая будет обновляться на официальном сайте Посольства Украины в Азербайджане на регулярной основе.

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, МИД, Посольство.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина
02 Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах
03 Не только Штепа: стало известно, кто из кандидатов в мэры Славянска сотрудничал с сепаратистами
04 Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)
05 Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности
Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности
Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Соколову и Бутусова вызвали на допрос по делу "вагнеровцев"
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на &quot;Танцях з зірками&quot;
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь