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Кандидат-"лузер" из "Слуги народа" и бывший ведущий 1+1: кого Пальчевский пытается завести в Киевраду

Кандидат-"лузер" из "Слуги народа" и бывший ведущий 1+1: кого Пальчевский пытается завести в Киевраду
22:13 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Политическая партия "Победа Пальчевского" выдвинула 75 кандидатов в депутаты Киеврады, один из которых, Олег Маланчук ранее был ведущим ток-шоу "Настоящие врачи" на 1+1 и также Дмитрия Радченко, который ранее баллотировался от "Слуги Народа".

Олег Маланчук баллотируется в нардепы Киевского городского совета.

Работает врачом-гинекологом, с 1 февраля 2010 года был ведущим ток-шоу «Настоящие врачи» на 1+1.

Олег Маланчук 

Дмитрий Радченко один из кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Ранее он баллотировался в 51 округе на Донетчине от партии «Слуга народа».

Среди кандидатов есть действующие и бывшие чиновники.

Руслан Безрукий

Является бывшим главой Госагентства рыбного хозяйства Украины. 

Вадим Онуфрийчук

С 2002 года дважды избирался в Деснянский районный совет и находился в рядах "Партии регионов". С 2014 - в Киевсовет (от "Удара" и "БПП"). Кроме того проработал заместителем председателя Деснянской РГА, а с 2014 по 2016 год - и.о. председателя совета.
Онуфрийчука был уволен с Деснянской РГА из-за невозможности совмещения государственной службы и выборной должности депутата городского совета.

Также является членом постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, член комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в деятельности Киевского городского совета

Онуфрийчук Вадим

Максим Шкуро

Является членом постоянной комиссии по вопросу градостроительства, архитектуры и землеспользования.

Шкуро Максим

Сергей Майзель

С 25 октября 2015 года - депутат Киевского городского совета VIII созыва (фракция «Солидарность»). Баллотировался и был избран от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» по 36 округу Деснянского района.

Позднее 1 декабря 2015 года стал членом постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы в Киевском городском совете.

Майзель Сергей

Список всех зарегистрированных кандидатов

список

список кандидатов

список кандидатов в нардепы

Ранее сообщалось, что политическая партия "За Майбутнє" подала 109 кандидатов в депутаты Киеврады и кандидата на должность мэра Киева Сергея Гусовского.

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Киев, Украина, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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