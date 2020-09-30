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Гео Лерос заявил о подготовке покушения на него и обещает показать обличительные записи

Гео Лерос заявил о подготовке покушения на него и обещает показать обличительные записи
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Нардеп Гео Лерос заявил, что на него готовят нападение и пообещал предоставить доказательства.

Народный депутат Гео Лерос выступая с трибуны Верховной Рады заявил, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий готовят на него нападение.

В подтверждение своих слов Лерос включил на своем телефоне аудиозапись, в которой говорится о применении баллончика.  

Лерос попросил Национальную полицию Украины считать свое выступление как официальное заявление. Нардеп пообещал публиковать записи разговоров о нападении на него с завтрашнего дня.

У нардепа Николая Тищенко заявили, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Гео Лероса полная чушь и Лерос "предал" президента Владимира Зеленского.

"Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека. Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", - сообщила пресс-служба нардепа в комментарии "Украинской правде"

Как сообщалось, после того, как Лерос выступил с критикой в адрес президента, его исключили из парламентской фракции партии "Слуга народа"

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Все по теме:

Верховная Рада, Николай Тищенко, Гео Лерос.

Автор:

Телеграф
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