Россию обвинили в нарушении режима конфиденциальности в ТКГ

Представитель ОБСЕ Хайди Грау остановила заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за нарушений российской стороной режима конфиденциальности.

Об этом пишет LB.ua, ссылаясь на источники, близкие к украинской делегации в ТКГ.

Также сообщается, что делегация Украины поддержала позицию представителя ОБСЕ.

"Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить сегодняшнее заседание ТКГ в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности", - сообщили собеседники издания.

Уточняется, что российская сторона проводила несанкционированную аудио- и видеозапись работы группы, о чем сообщила а ходе заседания.

"Глава российской делегации, в частности, заявил также о своем намерении в одностороннем порядке обнародовать аудио- и видеозаписи переговоров", - пишет издание.

Участники переговоров от ОБСЕ предложили взять паузу и провести внеочередное заседание, на котором обсудят единый для всех сторон кодекс поведения и информационной политики.

Отмечается, что украинская сторона поддержала позицию ОБСЕ, подчеркнув, что ни у кого нет права нарушать принципы работы контактной группы, в том числе и в вопросах конфиденциальности.

"Украинская сторона благодарна госпожа Хайди Грау за последовательную позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Мы готовы продолжать работу в формате 24/7. Но мы строго придерживаемся позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ, которая подтверждена, в том числе высоким представителем ОБСЕ, а также модераторами от ОБСЕ во всех рабочих группах ", - отметили источники издания.

Напомним, 30 сентября Владимир Зеленский вывел Витольда Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.

Из-за его заявлений участникам контактной группы ограничат возможность говорить о ходе переговоров.