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В ТКГ введут цензуру после скандальных заявлений Фокина о Донбассе

В ТКГ введут цензуру после скандальных заявлений Фокина о Донбассе
Обновлено 23:42 Вт, 29 Сентябрь 2020 Телеграф
Представителям украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе ограничат возможность говорить о ходе переговоров.

Так представитель украинской делегации Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", комментируя скандальные высказывания Фокина, заявил, что вскоре появится специальный человек, который будет сообщать об официальной позиции Украины. 

По его мнению "плюсом это не станет", ведь информации о ходе переговоров станет меньше. 

Тем не менее, по его словам, человек уже назначен и остается "одно согласование".

"Я не могу его назвать, поскольку окончательно нет подтверждения. Уже завтра я не смогу комментировать ход переговоров, это будет делать другой человек", - рассказал Гармаш.

Гармаш выразил убеждение, что у делегации не может быть общей позиции, так как, по его мнению, "делегация - это, в первую очередь, площадка для переговоров между собой". 

"Сейчас все говорят о том, что Фокин войны не увидел, а сегодня были опубликованы данные соцопроса "Демократических инициатив" и Центра Разумкова, где 40% жителей Украины не видят войны с Россией. Чего мы хотим от пожилого человека, которому 87 лет? ", - добавил Гармаш.

Ранее, 29 сентября, во время заседания комитета Верховной Рады заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждений войны между Украиной и Россией. Его слова вызвали бурную реакцию в сети. 

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с этим назвал Фокина "махровым идиотом" и призвал "гнать его, как минимум, на пенсию".

Негодование высказал и глава Офиса президента Андрей Ермак, который также поддержал отстранение Фокина от участия в переговорном процессе. 

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Сергей Гармаш, ТКГ, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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