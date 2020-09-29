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Ермак хочет исключить Фокина из переговоров по Донбассу

Ермак хочет исключить Фокина из переговоров по Донбассу
Обновлено 23:19 Вт, 29 Сентябрь 2020 Телеграф Фото: Твиттер
Глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил об официальной позиции Украины по Донбассу и прокомментировал заявления члена делегации в ТКГ Витольда Фокина.

Ермак отметил, что официальную позицию Украны все хорошо знают и, что ее определяет президент и Верховная Рада. 

"Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил против России санкции", - написал он.

"Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, только это и может означать восстановление подлинного мира", - добавил он. 

Он также отметил, что РФ должна уйти с украинской земли, забрав все свое, включая армию, вооруженные формирования, боевую технику и оккупационные организации.  

"А еще было бы неплохо, если бы Россия забрала еще и свои дипломатические ловушки, в которые попали представители Украины в предыдущие годы и с которыми мы сегодня вынуждены разбираться", - отметил он. 

Ермак отметил, что ТКГ не принимает никаких решений, а является "логистической  площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "Нормандского формата". 

Также он напомнил, что все принципиальные решения принимаются президентом, парламентом и правительством Украины. 

"Президентом - в рамках диалога лидеров "Нормандского формата". А Верховная Рада принимает соответствующие законы. И никак иначе", - отметил глава администрации президента. 

Ермак напомнил, что уже более двух месяцев на фронте "почти" сохраняется полная тишина.  

"За что мы боремся сейчас? За то, чтобы освободить из плена всех наших людей, которые удерживаются как на временно оккупированной территории Украины, так и в России", - написал Ермак. 

"Мы уже показали, что можем это делать, освободив в том числе и тех, кто содержался в плену годами. Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от восторга? Господин Фокин? Нет, не Фокин", - написал он. 

Тем не менее, он также подчеркнул, что ничто из вышесказанного Фокина не оправдывает.

"Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти с ТКГ", - подытожил Ермак. 

Как сообщалось ранее, на заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.

Напомним, замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе и экс-премьер-министр Витольд Фокин попал в ТКГ благодаря своей внучке певице Марии Фокиной, которая познакомила его с Ермаком.

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Все по теме:

ТКГ, Андрей Ермак, ОПУ, Витольд Фокин.

Автор:

Телеграф
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