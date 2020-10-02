«Слуга народа» влипла в скандал из-за кандидата в депутаты в Николаеве

В Слуге Народа выдвинули Егора Клецова в кандидаты в депутаты в Николаеве, в сети недоумевают от такого решения.

Выдвижение Клецова в депутаты взволновало волонтера и ветерана АТО Илью Зелинского. На своей странице в Facebook он обнародовал резонансную информацию о Клецове.

Также выложил скриншот из видео сепаратистского "ТВ Новороссии", на котором Клецов представлен как координатор общественной инициативы "Люди мира".

По информации myrotvorets.center, Егор Клецов в январе 2015 г. участвовал в проведении митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины.

В "Миротворце" отмечают, что задачу на проведение митингов он "получил от политтехнологов, работающих на РФ".

Занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков "ДНР" и лично участвовал в их доставке.