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«Слуга народа» влипла в скандал из-за кандидата в депутаты в Николаеве

«Слуга народа» влипла в скандал из-за кандидата в депутаты в Николаеве
08:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Слуге Народа выдвинули Егора Клецова в кандидаты в депутаты в Николаеве, в сети недоумевают от такого решения.

Выдвижение Клецова в депутаты взволновало волонтера и ветерана АТО Илью Зелинского. На своей странице в Facebook он обнародовал резонансную информацию о Клецове.

Также выложил скриншот из видео сепаратистского "ТВ Новороссии", на котором Клецов представлен как координатор общественной инициативы "Люди мира".

По информации myrotvorets.center, Егор Клецов в январе 2015 г. участвовал в проведении митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины. 

В "Миротворце" отмечают, что задачу на проведение митингов он "получил от политтехнологов, работающих на РФ".

Егор Клецов

Занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков "ДНР" и лично участвовал в их доставке.

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Украина, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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