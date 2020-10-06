Какая разница? "Слуги народа" не смогли отличить программу путинской "Единой России" от своей (Видео)

Народные депутаты "Слуги народа" не смогли отличить программу путинской "Единой России" от своей.

Народные депутаты от "Слуги народа" не смогли отличить программу своей партии от программы российской "Единой России", переведенной на украинский язык. Такой эксперимент с политиками провели журналисты "Bihus.info".

Так, представители СМИ зачитывали нардепам отдельные пункты из российской программы "Единой России", переведенной на украинский язык, и просили отчитаться об их выполнении.

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