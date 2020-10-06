Какая разница? "Слуги народа" не смогли отличить программу путинской "Единой России" от своей (Видео)

Народные депутаты от "Слуги народа" не смогли отличить программу своей партии от программы российской "Единой России", переведенной на украинский язык. Такой эксперимент с политиками провели журналисты "Bihus.info".
Так, представители СМИ зачитывали нардепам отдельные пункты из российской программы "Единой России", переведенной на украинский язык, и просили отчитаться об их выполнении.
Максим Пашковский на вопрос о разделе «Качество жизни» из документа единороссов ответил, что депутаты работают над его реализацией.
Евгений Брагара спросили о введении моратория на принятие законов, увеличивающих нагрузку на сельхозпроизводителей. Он начал рассказывать о важности открытия рынка земли, а потом перешел на коронавирус.
Андрей Холодов отметил важность "инвестиционного конвейера" и пообещал задать вопросы членам Кабмина касательно того, что процесс продвигается "не так быстро, как бы нам хотелось".
Напомним, Сивохо пришлось оправдываться из-за видео, записанного в серой зоне на Донбассе.