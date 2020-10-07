Зеленский рассказал, присоединится ли Украина к санкциям против России за отравление Навального

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет готова присоединиться к международным санкциям против России, введенных после отравления оппозиционера Алексея Навального, после того, как получит детали этого дела от Германии.

Такое заявление было сделано по итогам саммита украина-ЕС в Брюсселе, во время совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем.

"Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали от немецкой стороны, прежде всего, и тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров", - отметил Зеленский.

Как известно, 5 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) передала правительству Германии отчет, в котором подтверждается версия с отравлением Навального веществом из группы "Новичок".

В Германии заявили, что реакция на отчет ОЗХО будет обсуждаться в ближайшие дни в ЕС. В правительстве страны отметили, что нарушение конвенции по запрету химоружия не может оставаться безнаказанной и вновь призвали Россию дать объяснение.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".