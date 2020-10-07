"Без высокой температуры тебя будто варят заживо": нардеп подробно рассказал о борьбе с коронавирусом

Народный депутат от партии "Голос" Юрий Богданов рассказал, как вместе со своей женой уже 12 дней проходит лечение от коронавируса.
Политик отметил, что государство готово к этой болезни, как будто она появилась только вчера. Тесты сдаешь или частной клинике, или приходится ждать целую неделю.
Богданов описал течение болезни по дням и худшие дни — с седьмого по десятый, то есть когда вы только узнаете, что у вас коронавирус, и можете еще не начать нужное лечение.
Нардеп с женой контролируют температуру и дыхание, едят витамины и пьют много воды. Антибиотики советуют принимать только, если приписал врач.
"Резюме. После очень изматывающей первой недели и совсем жестких дней 7-10, начинаются улучшения. Чувствуешь себя лучше. Дыхание нормальное. Единственное но — сонный постоянно. Но это тоже пройдет, — пишет политик и добавляет: — Я правда очень рекомендую соблюдать правила безопасности, потому что вам не понравится болеть этой херней. А если заболеете — проявлять исключительную бдительность, не заниматься самолечением и по возможности избегать прелесть государственной помощи", - написал Богданов.
Напомним, лидер партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.