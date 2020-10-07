"Без высокой температуры тебя будто варят заживо": нардеп подробно рассказал о борьбе с коронавирусом

Еще один народный депутат рассказал, как лечился от коронавируса.

Народный депутат от партии "Голос" Юрий Богданов рассказал, как вместе со своей женой уже 12 дней проходит лечение от коронавируса.

Политик отметил, что государство готово к этой болезни, как будто она появилась только вчера. Тесты сдаешь или частной клинике, или приходится ждать целую неделю.

Богданов описал течение болезни по дням и худшие дни — с седьмого по десятый, то есть когда вы только узнаете, что у вас коронавирус, и можете еще не начать нужное лечение.

Нардеп с женой контролируют температуру и дыхание, едят витамины и пьют много воды. Антибиотики советуют принимать только, если приписал врач.

"Резюме. После очень изматывающей первой недели и совсем жестких дней 7-10, начинаются улучшения. Чувствуешь себя лучше. Дыхание нормальное. Единственное но — сонный постоянно. Но это тоже пройдет, — пишет политик и добавляет: — Я правда очень рекомендую соблюдать правила безопасности, потому что вам не понравится болеть этой херней. А если заболеете — проявлять исключительную бдительность, не заниматься самолечением и по возможности избегать прелесть государственной помощи", - написал Богданов.

Напомним, лидер партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.