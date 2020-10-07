Скачать
Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Хаос и громкие отставки: как коронавирус повлияет на выборы и что ждет Украину после 25 октября
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Пашинян заговорил о переговорах с Азербайджаном по ситуации в Карабахе: названа причина
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча
Франция - Украина: онлайн-трансляция матча

"Без высокой температуры тебя будто варят заживо": нардеп подробно рассказал о борьбе с коронавирусом

"Без высокой температуры тебя будто варят заживо": нардеп подробно рассказал о борьбе с коронавирусом
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук Богданова
Еще один народный депутат рассказал, как лечился от коронавируса.

Народный депутат от партии "Голос" Юрий Богданов рассказал, как вместе со своей женой уже 12 дней проходит лечение от коронавируса.

Политик отметил, что государство готово к этой болезни, как будто она появилась только вчера. Тесты сдаешь или частной клинике, или приходится ждать целую неделю.

Богданов описал течение болезни по дням и худшие дни — с седьмого по десятый, то есть когда вы только узнаете, что у вас коронавирус, и можете еще не начать нужное лечение. 

Нардеп с женой контролируют температуру и дыхание, едят витамины и пьют много воды. Антибиотики советуют принимать только, если приписал врач.

"Резюме. После очень изматывающей первой недели и совсем жестких дней 7-10, начинаются улучшения. Чувствуешь себя лучше. Дыхание нормальное. Единственное но — сонный постоянно. Но это тоже пройдет, — пишет политик и добавляет: — Я правда очень рекомендую соблюдать правила безопасности, потому что вам не понравится болеть этой херней. А если заболеете — проявлять исключительную бдительность, не заниматься самолечением и по возможности избегать прелесть государственной помощи", - написал Богданов.

Напомним, лидер партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Политика, Коронавирус, Юрий Богданов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин предложил Украине вакцину от коронавируса: как она работает и правда ли помогает
02 Зеленского подняли на смех из-за визита Медведчука к Путину
03 Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
04 Стало известно, чем отравили Навального: результаты экспертизы
05 "Врач спросила, смогу ли я сама поставить себе капельницу": волонтер рассказала о борьбе с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Мендель показала фото из Брюсселя и попала под критику в сети
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Отличный подарок Путину на день рождения: Польша оштрафовала «Газпром» на кругленькую сумму
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко
Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта &quot;МастерШеф&quot; поделилась рецептом
Вкуснейший тыквенный чизкейк: судья проекта "МастерШеф" поделилась рецептом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь