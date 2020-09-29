Глава партии "Голос" Кира Рудык подцепила коронавирус

Лидер партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

В своем Facebook Рудык написала: "Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера".

Лидер "Голоса" сообщила, что все члены партии собираются сдать тесты на коронавирус.

Политик призвала всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя.

Как сообщал "Телеграф", у первого заместителя министра культуры Украины Ростислава Карандеева обнаружили коронавирус.