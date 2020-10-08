Журналисты «Схем» зафиксировали, как помощник Зеленского встречался с Ахметовым (видео)

Журналисты-расследователи сняли на видео визит первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира в имение Рината Ахметова под Киевом.

Съемочная группа программы «Схемы» зафиксировала, как Audi с Сергеем Шефиром выехала с Банковой и направилось на выезд из Киева. На одной из заправок авто остановилось и Шефир пересел в машину, на которой передвигается охрана Ахметова. Затем авто направилось к загородному имению бизнесмена. Это происходило 31 августа.

Журналисты "Схем" попросили Шефира раскрыть цель и детали визита к Ахметову.

«Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка», - заявил помощник президента.

В Офисе Зеленского журналистам ответили, что сам президент в последний раз встречался с Ахметовым 16 марта. Там заверяют, что после этого никаких встреч (в том числе и неофициальных) Зеленского с бизнесменом не было.

Ранее стало известно, что Зеленский после ухода из бизнеса отдал свои доли братьям Сергею и Борису Шефирам и Тимуру Миндичу.