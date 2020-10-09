Зеленский в Лондоне скопировал Бориса Джонсона: любопытный момент попал на видео

Президент Украины повторяет манеру поведения собеседников



Владимир Зеленский во время визита в Лондон провел ряд встреч на высшем уровне. В том числе глава государства провел переговоры с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

При этом украинский президент на официальной части всречи скопировал манеру поведения своего собеседника, на что обратила внимание политический психолог Светлана Чунихина.

"Зеленский действительно подсознательно (и моментально) начинает копировать язык тела собеседника, которого он воспринимает как более сильного. Видимо, это какая-то глубокая настройка", - пишет Чунихина в Facebook.

Как известно, в Лондоне Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой провели встречу с членами королевской семьи Кейт Миддлтон и принцем Чарльзом.