Пальчевский самый сильный оппонент для Кличко во втором туре - Кирилл Сазонов

В результате опросов одним из самых сильных оппонентов на выборах для Кичко является Пальчевский, политолог поделился своим анализом ситуации.

"По опросам в фокус-группах выход во второй тур Кличко с Пальчевским заставляем действующего мэра нервничать. И его спонсоры, застройщики и прочие тоже напрягаются. Для них идеальный вариант - один тур. Дороже, но допустимо идти на второй против Притулы или Верещук. С Пальчевским не хотят. А придется", - пишет он.

Такую мысль политолог выразил на своей странице в Facebook.

Кроме того, эксперт видит главной причиной информационных атак на Пальчевского - высокие рейтинги кандидата.

"Две недели до выборов. Кандидаты уже максимально раскрутили свои программы, показали команды, пришло время для чернухи. В принципе, ее хватало и раньше, это для украинских выборов скорее норма, чем исключение. Но основная масса грязи все-таки идет за неделю или две до выборов. Просто потому что скандалы не живут долго. В Киеве по количеству заказной чернухи лидирует, безусловно, Пальчевский. При этом работают против кандидата по всему спектру СМИ - от вроде бы проукраинских, до Шария включительно. Пестрая компания, но так тоже бывает, когда у заказчика очень хорошие бюджеты", - считает Кирилл Сазонов.

Напомним, ранее Виктор Таран рассказал, что партия "Перемога Пальчевского" отбирает голоса избирателей у Слуги Народа.