Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"

Бывший генпрокурор прокомментировал нашумевшее интервью Зеленского ВВС.

В сети появилось короткое видео с интервью президента Украины Владимира Зеленского ВВС, в котором велся разговор о его поддержке избирателей в нынешнее время. В комментарии к ролику бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал главу государства и в прошлом близкого соратника вруном.

Соответствующий комментарий Рябошапка оставил под постом одиозного нардепа Гео Лероса.

Видео с интервью Зеленского ВВС:

Скриншот с коментарием Рябошапки под видео в Фейсбук:

Ранее Зеленский в разговоре с прездентом США Дональдом Трампом заявлял что Рябошапка на 100% его человек.

Стоит напомнить, что позднее из-за резких заявлений Руслана Рябошапку уволили с поста Гепрокурора Украины 5 марта 2020 года и завели на него дело для проверки его деятельности на предмет коррупции.