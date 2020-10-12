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Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"

Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"
18:28 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Бывший генпрокурор прокомментировал нашумевшее интервью Зеленского ВВС.

В сети появилось короткое видео с интервью президента Украины Владимира Зеленского ВВС, в котором велся разговор о его поддержке избирателей в нынешнее время. В комментарии к ролику бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назвал главу государства и в прошлом близкого соратника вруном. 

Соответствующий комментарий Рябошапка оставил под постом одиозного нардепа Гео Лероса.

Видео с интервью Зеленского ВВС:

Скриншот с коментарием Рябошапки под видео в Фейсбук:

коммент Рябошапко

Ранее Зеленский в разговоре с прездентом США Дональдом Трампом заявлял что Рябошапка на 100% его человек.

Стоит напомнить, что позднее из-за резких заявлений Руслана Рябошапку уволили с поста Гепрокурора Украины 5 марта 2020 года и завели на него дело для проверки его деятельности на предмет коррупции.

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Украина, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка.

Автор:

Телеграф
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