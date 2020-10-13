Политолог объяснил, зачем Зеленскому нужен всенародный опрос в день выборов

Опрос во время голосования на местных выборах должен поднять рейтинг "Слугам народа".

Проведения опроса в день голосования призвано поднять рейтинг партии "Слуга народа". Такое мнение высказал политолог Виктор Таран.

Эксперт признал, что это "классная" политтехнология Банковой во время выборов.

Таран выделил три задачи, которые ставят перед собой организаторы такого опроса:

- Зеленский демонстрирует на всю страну, что он и его партия интересуются мыслями простых украинцев;

- За 12 дней до выборов важно сменить повестку дня, создав в "головах избирателей" новую "идеологическую рамку" для обсуждения;

- запустить в опросе "популистские тезисы", которые точно понравятся избирателям.

Напомним, во вторник утром Зеленский в видеообращении объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал он.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, президент сказал: "Об этом позже".

Он отметил, что Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм", как народовластие, на законодательном уровне.