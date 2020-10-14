Какая-то шантрапа: Доктор Комаровский наехал на окружение Зеленского

Известный доктор увидел агонию Украины при президенте Зеленском.

Известный медик-педиатр Евгений Комаровский разочаровался в действующей власти во главе с Владимиром Зеленским, хотя активно поддерживал тогда еще начинающего политика на президентских выборах.

Об этом он заявил в большом интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН".

Больше всего Комаровский разочаровался в окружении президента, назвав этих людей "шантрапой без образования и интеллекта", в то время как "реально крутые люди, профессионалы никому не нужны".

Интересно, что доктор не стал называть конкретные фамилии, но в качестве примера привел аккаунт Зеленского в соцсетях.

Так, у него в Instagram, где 9,5 млн подписчиков (у Комаровского - 8,7 млн человек), криво обрезаны фотографии, что говорит о профессионализме команды. Доктор готов предоставить 18-летних детей, которые сделают "ути-пути" со страницы президента.

Напомним, Комаровский всерьез поддерживал Зеленского на президентских выборах, но не пошел к нему в команду. Сейчас медик сравнивает с агонией страны ощущения от президентства бывшего соратника.

Стоит заметить, что ранее доктор Комаровский дал ответ, почему не все болеют коронавирусом.