Не выборы, а цирк: в горсовет Сум баллотируются отец и двое его сыновей - все от разных партий

На местных выборах 2020 в Украине зафиксирован уникальный случай - члены одной семьи баллотируются от трех разных политических партий.

Отец с сыновьями будут соревноваться за электоральные симпатии на выборах в Сумах в городской совет.

На такой поход на выборах сумских депутатов отреагировал журналист Денис Казанский. В частности, в Facebook он пофантазировал на тему возможных выяснений отношений или дебатов между кандидатами - членами семьи.

"Украинские выборы похлеще любой комедии... Какой эпический сериал можно было бы снять по мотивам этой драмы!

- Ты работаешь на шоколадного барыгу!

- На свою зеленую соплю посмотри!

- Сделаю вас вместе!", - говорится в публикации.

О политических амбициях семьи Галаев свидетельствует информация на сайте ЦВК. Так, Магомед Галаев будет баллотироваться от "Батькивщины", его сыновья Расул и Рустам - от "Европейской солидарности" и "Слуги народа" соответственно.

Так, Галаев Магомер-Шарип Джамалович баллотируется в Сумской областной совет от партии «Батькивщина».

Глава семьи Магомед-Шарип Джамалович Галаев был депутатом Сумского горсовета 4 и 5 созывов, пробовал свои силы и на выборах в 7-й. Согласно данным общественного движения "Чесно", еще в 2002 году он пришел в орган местного самоуправления от "Партии мусульман Украины", 2006 году уже от "Народного блока Литвина", а в 2015-м баллотировался от "Батькивщины".

Один из его сыновей Галаев Рустам Магомед-Шарипович идет на выборы в Сумской горсовет от «Слуги народа».

Рустам тоже представитель бизнеса (директор ПО "Сумской производственный комбинат"), однако политикой ранее не занимался.

А младший брат Рустама Галаев Расул Магомед-Шарипович тоже хочет стать депутатом Сумского горсовета, но от «Европейской солидарности.

Расул Галаев, который на выборах в горсовет 7 созыва был избран депутатом в 20215 году от "Блока Петра Порошенко". Сейчас 34-летний политик и бизнесмен (является директором ООО "Центральный рынок г. Сумы").

В сети эта история также вызвала массу "вариаций на тему". При этом некоторые пользователи интернета высказывают предположение, что семейных поход от трех разных партий задуман с целью увеличить шансы на прохождение представителя семьи в горсовет Сум.