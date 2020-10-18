Кучер снял пародию на знаменитый ролик Добкина и Кернеса: сеть разделилась на два лагеря

Предвыборное видео Кучера вызвало противоречивую реакцию в сети.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер снял ролик-пародию на знаменитое предвыборное видео Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.

Кучер также является кандидатом в мэры Харькова на предстоящих местных выборах, которые состоятся 25 октября. Он баллотируется от партии "Слуга народа".

А вот и то самое видео Михаила Добкина снятое в 2007 году.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика:

Мнения харьковчан относительно выступления кандидата в мэры разделились. Часть комментаторов поддержала Кучера:

"Креативный человек, креативный во всём. И самое главное, что всё правда."

"Оказывается, у Кучера хорошее чувство юмора!"

"Видео крутое, сделало мой день сегодня!"

"Огонь! Наконец-то с чувством юмора у политика порядок", - пишут комментаторы.

Однако другая часть харьковчан отреагировала более резко:

"Даже желания нет до конца этот мерзкий ролик смотреть. Стыдно должно быть! Бред полнейший".

"Это просто верх бесстыдства и дури. Лучше бы сконцентрировали, Алексей, внимание избирателей на результатах вашей работы в области".

"А теперь еще раз лично в глаза, когда Кернес вернётся, с теми же интонациями"

"Во всем у вас так, жалкая пародия на неповторимый оригинал", - отметили комментаторы.

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