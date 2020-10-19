Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы

Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области.
Об этом проинформировали в ВВС News Украина.
Предварительно, Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.
Кандидат от "Слуги народа" в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.
На данный момент сам Лозинский называет себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.
Всего на пост главы ОТГ баллотируются шесть кандидатов.
Кто такой Виктор Лозинский?
В 2007 году Лозинский был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.
16 июня 2009 вблизи пгт Голованевск произошло убийство, когда после инцидента компании в составе Виктора Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб житель села Валерий Олийнык.
Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона.
Это произошло незадолго до президентских выборов и тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко стала на защиту соратника, но в июле потребовала от него сложить мандат.
Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, и его объявили в розыск.
Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, жителя села убили из дробовика, который обычно используют на охоте.
В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал.
Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелица (4 года тюрьмы) .
В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет.
В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет.
После четырех лет за решеткой в июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".
В дело вмешался руководитель правительства и генпрокурор, после чего прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму.
Уже 2016 Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.
В мае 2019 Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.
Ранее стало известно, что в городской совет Сум от разных партий баллотируется отец и двое его сыновей.