Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы

Экс-депутата парламента Виктора Лозинского приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, сейчас он баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области.

Об этом проинформировали в ВВС News Украина.

Предварительно, Виктор Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Кандидат от "Слуги народа" в этой ОТГ Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.

На данный момент сам Лозинский называет себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Всего на пост главы ОТГ баллотируются шесть кандидатов.

Кто такой Виктор Лозинский?

В 2007 году Лозинский был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.

16 июня 2009 вблизи пгт Голованевск произошло убийство, когда после инцидента компании в составе Виктора Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб житель села Валерий Олийнык.

Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона.

Это произошло незадолго до президентских выборов и тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко стала на защиту соратника, но в июле потребовала от него сложить мандат.

Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, и его объявили в розыск.

Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, жителя села убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал.

Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелица (4 года тюрьмы) .

В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет.

В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет.

После четырех лет за решеткой в июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".

В дело вмешался руководитель правительства и генпрокурор, после чего прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму.

Уже 2016 Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019 Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.

Ранее стало известно, что в городской совет Сум от разных партий баллотируется отец и двое его сыновей.