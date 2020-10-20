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Зеленский в Раде заговорил о российской агрессии

Зеленский в Раде заговорил о российской агрессии
11:48 Сегодня Телеграф
Обычно президент избегает таких формулировок

Выступая перед нардепами с ежегодным посланием президент Владимир Зеленский заявил о российской агрессии на Донбассе.

Эти слова прозвучали, когда Зеленский говорил об амнистии после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Он обещает, что амнистия коснется миллион «наших граждан, на руках у которых нет крови, и которые сами фактически находятся в заложниках у оккупантов».

А объясняя необходимость создания свободной экономической зоны на Донбассе он прямо сказал, что этот регион «больше всех пострадал от российской агрессии».

Момент на видео с 15:57

Стоит отметить, что обычно Зеленский осторожен в высказываниях на эту тему и старается избегать подобных формулировок. Обычно он называет российские гибридные войска на Донбассе «та сторона», что вызывает у общества недоумение и недовольство.

Впервые публично Зеленский назвал Россию агрессором во время выступления перед айтишниками в Киеве 23 мая 2019 года.

«Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», - заявил тогда президент.

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Россия, Донбасс, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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