Зеленский в Раде заговорил о российской агрессии

Выступая перед нардепами с ежегодным посланием президент Владимир Зеленский заявил о российской агрессии на Донбассе.
Эти слова прозвучали, когда Зеленский говорил об амнистии после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Он обещает, что амнистия коснется миллион «наших граждан, на руках у которых нет крови, и которые сами фактически находятся в заложниках у оккупантов».
А объясняя необходимость создания свободной экономической зоны на Донбассе он прямо сказал, что этот регион «больше всех пострадал от российской агрессии».
Момент на видео с 15:57
Стоит отметить, что обычно Зеленский осторожен в высказываниях на эту тему и старается избегать подобных формулировок. Обычно он называет российские гибридные войска на Донбассе «та сторона», что вызывает у общества недоумение и недовольство.
Впервые публично Зеленский назвал Россию агрессором во время выступления перед айтишниками в Киеве 23 мая 2019 года.
«Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», - заявил тогда президент.