Как в КНДР: реакция нардепа из "Слуги народа" на выступление Зеленского вызвала бурное обсуждение в сети

Пользователе сети насмешило видео с автором пенсионной реформы Галиной Третьяковой, которая странно вела себя во время выступления Владимира Зеленского.

Во вторник, 20 октября, глава украинского государства Владимир Зеленский выступал перед народными депутатами. Это событие не обошлось без конфуза.

Парламентский фоторепортер издания "Буквы" заметил, что депутат от фракции "Слуга народа" особенно "внимательно" слушала президента Украины. На каждую его реплику Галина Третьякова одобрительно кивала.

"Когда согласен с президентом, с каждым словом", - написал он.

Пользователи Facebook тут же принялись шутить по этому поводу:

"В Туркменистане и Северной Корее подчиненные ведут себя именно так", "Это она писала этот кусок", "Она думает, что на концерт попала", "Напомнила Добкина младшего".