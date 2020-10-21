«Всеукраинский опрос» Зеленского оплатит «Слуга народа»: в сети назвали это насмешкой над украинцами

Сеть бурно отреагировала на заявление Слуги Народа.

Всеукраинский опрос от президента Украины Владимира Зеленского официально будет финансировать партия "Слуга народа". Сеть возбудоражило такое заявление.

Об этом проиформировали в Фейсбуке "Слуги народа".

Решение о финансировании было принято 20 октября на заседании Высшего совета партии.

По предоставленой информации, это будет законное мероприятие, поскольку партия не будет проводить его собственными силами, а привлечет компанию, которая занимается соцопросами.

На вопрос, "будет ли это агитацией?", в "Слуге народа" отвечают, что "нет", потому что, во время проведения опроса не будет задействована какая либо партийная символика, а также все пройдет без призывов голосовать за "Слугу народа".

В "СН" также отметили, что проводят соцопрос, в рамках развития демократии и народной власти в Украине. А все расходы компании будут внесены в отчет партии, который подается в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

В сети же, в целом, люди отреагировали довольно негативно на такое заявление "Слуги народа":

Пользователи задавались вопросом, о "нужности" проведения опроса во время текущей ситуации с COVID-19 в Украине.

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