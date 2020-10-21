У Зеленского под предлогом коронавируса предлагают усечь местные выборы в Украине

За пять дней до местных выборов в украинском парламенте зарегистрирован документ, который сделает невозможным проведение второго тура.

Депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в ВР Украины проект постановления, который предлагает отменить повторное голосование на выборах депутатов местных советов, а также сельского, поселкового, городского головы. Об этом сообщает издание Страна.ua.

В единственном пункте документа предлагается подкорректировать постановление от 15 июля текущего года № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", дополнив его одной фразой.

"Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ", - так должен звучать новый пункт, уточняется в проекте документа.

В пояснительной записке говорится, что основная цель авторов проекта постановления №4234 принять дополнительные меры для предупреждения коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций.

На этой неделе представители пропрезиденсткой партии неожиданно массово отправились на Донбасс, чтобы пообщаться с военнослужащими. И все это в условиях не просто ситуации с коронавирусом по всей Украине - болезни, от которой украинцев хотят защитить отменой второго тура выборов.