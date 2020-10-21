"Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поездку на Донбасс украинских парламентариев от собственной политсилы.
"Я очень рад, что завтра депутаты партии "Слуга народа" поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то. Депутаты поедут на передовую", - сказал Зеленский.
Утром 21 октября в зону ООС таки отправились 120 депутатов от фракции "Слуга народа". Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук в своем Facebook-аккаунте.
В комментарии Укринформу, Кравчук рассказала, что во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и гражданскими в тех населенных пунктах, у которых дислоцируются бригады.
"Это добровольная поездка. Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья - болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов", - добавила она.
Сеть взорвалась в обсуждениях этого события. Многие насмехались над представителями партии: "Ну хоть перед выборами съездите", "Что ж раньше не ездили-то", "Тем временем волонтеры, не кичась, делают свое дело".
При этом глава фракции президентской партии Давид Арахамия подчеркнул, что поездка депутатов на передовую никак не связана с местными выборами, до которых остались считанные дни.
Журналист Виталий Червоненко намекнул на абсурдность таких действий в условиях пандемии COVID-19.
"Группа из 100-120 депутатов из фракции, где четверть фракции с ковидом лечится, из региона, где жесть с короной, вместе едут на Донбасс, делятся группами по 10 и едут во все боевые бригады по линии фронта ночевать. Как вам идеальный сценарий для фильма, как занести побольше ковид во все боевые бригады? Кто-то назвал бы это спецоперацией", - пишет он.