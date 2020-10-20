Пора выходить из "теплой ванны": в сети обсуждают обращение Зеленского к Раде

Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступил с ежегодным посланием к народным депутатам Украины и украинцам.

Выступление Зеленского - типично для популистических режимов.

Об этом заявил аналитик "Агентства международных исследований", журналист Игорь Соловей.

Он заявил, что выступление Зеленского было убедительным по форме, однако если вникнуть в суть сказанного, можно заметить: присвоение чужих заслуг, преувеличение собственных достижений и постоянные посылы к предшественникам.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что слова Владимира Зеленского были довольно убедительными.

Убедительное выступление Президента в Раде. Про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее. По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%. Опубликовано Александром Дубинским Вторник, 20 октября 2020 г.

"По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%", - пишет он.

Главный редактор сайта "Буквы" Татьяна Николаенко рассказала, что не досмотрела речь президента Украины.

"Слушать я вас перестала на ваших словах об армии и ракеты. Потому что это какая-то фантастическая оторванность от реальности", - написала она.

Володимир Олександрович, вибачте, я вас не дослухала і пішла варити капусту. Слухати я вас перестала на ваших словах про... Опубликовано Тетяной Ніколаєнко Вторник, 20 октября 2020 г.

"Вылезьте уже со своей ванны и поинтересуйтесь, что делается на самом деле! А не только своими потешными опросами", - добавила журналистка.

К обсуждению выступления главы государства также присоединился журнались Василий Апасов. Он отреагировал на заявление Зеленского: "Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность".

По выступлению Первого: Я слушал все внимательно. Готов бы дискутировать по ряду пунктов, но такой возможности у меня... Опубликовано Vasiliy Apasov Вторник, 20 октября 2020 г.

"Во-первых, меня радует, что эта тема появилась и озвучена.

Во-вторых меня беспокоит, когда я слышу "должны понести", а не "обязательно понесут". Напоминает, «негодяи должны быть наказаны", а «справедливость должна восторжествовать", - пишет он.

Политолог Кирилл Сазонов решил обратить внимание на 5 вопросов, которые глава государства собрался задавать народу.

Если вынести за скобки политтехнологию по мобилизации своего избирателя, то в пяти вопросах от президента вообще ноль... Опубликовано Кириллом Сазоновым Вторник, 20 октября 2020 г.

"Если вынести за скобки политтехнологию по мобилизации своего избирателя, то в пяти вопросах от президента вообще ноль смысла", - считает он.

Напомним, в ходе речи главы государства парламентский фоторепортер издания "Буквы" заметил, что депутат от фракции "Слуга народа" особенно "внимательно" слушала президента Украины. На каждую его реплику Галина Третьякова одобрительно кивала.