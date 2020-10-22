Эксперты оценили, сколько россиян перебросили в Крым за годы оккупации

В Крыму с момента оккупации значительно возросло количество россиян.

В отчете генсека ООН Антониу Гутерриша говорилось, что за прошедшие полдесятка лет Россия переселила в Крым и Севастополь около 200 тыс своих граждан. Глава крымскотатарского национального движения и народный депутат Мустафа Джемилев отмечает, что данные цифры можно смело умножать на четыре.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали крымские общественные и политические деятели.

По предварительным оценкам, в Севастополь и оккупированный полуостров РФ завезли от 500 тыс до 1 млн человек.

Естественно, что об этом официально не говорят, а тем временем оккупанты принуждают коренных жителей покидать полуостров, в том числе крымских татар, - сообщил Джемилев.

Также активно выселяют и коллаборантов, предавших Украину.

Кого Россия завезла в Крым?

По словам бывшего экс-топ-чиновника и народного депутата Крыма Андрея Сенченко, речь идет о примерно 700 тыс "пришельцев", не брав во внимание туристов из РФ, которые усложняют и без того плачевную ситуация с водоснабжением в Крыму.

Не считая самих "колонизаторов" из РФ (их примерно 500 тыс), которые думают, что приехали навсегда, надо также упомянуть об около 100 тысячах человек военного контингента, вместе с семьями.

Также имеется немалый отряд строителей, которые отмывают деньги росбюджета на мегакоррупционных проектах в Крыму.

Стоит не забывать и о чиновниках, которые периодически приезжают "пограбить" Крым.

При этом РФ всеми способами пытается выдворить из Крыма украинцев, волею оказавшихся в оккупации.

Больше о перспективах возвращения Крыма в Украину читайте в материале "Телеграфа": Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров.