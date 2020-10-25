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Появилась первая реакция Зеленского на экзитполы выборов в Украине

Появилась первая реакция Зеленского на экзитполы выборов в Украине
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предварительные результаты местных выборов, которые проводились 25 октября. 

"В отличие от некоторых наших соседей, мы действительно обладаем большой роскошью - свободными выборами. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна - грязные деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы - это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - написал он на своей странице в Фейсбук. 

Он отметил, что у украинцев всегда много предвыборных эмоций. 

"Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов в общества безгранична", - считает Зеленский. 

Зеленский заявил, что в мире не так уж и много стран, где есть настоящая демократия, подчеркнув, что у украинцев выбор точно есть. 

"Однако хорошо известен парадокс: когда у тебя что-то есть - часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы - это не важно, тем более местные. Это же не Президента избирают. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или - как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Есть этому научиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор - только так формируются зрелые и конкурентные общества", - написал он, отметив, что мэр и местный совет часто влияют на качество жизни сильнее, чем президент.

Он также пообещал жестко следить за работой новоизбранных властей, еще раз напомнив, что в обязанности президента входит формирование стратегии и образа государства, в то время, как местная власть отвечает за конкретные вопросы "здесь и сейчас".

"Это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране. Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями", - подытожил он. 

Напомним, избирательные участки закрылись в 20:00, в данный момент ведутся подсчеты голосов, но уже доступны данные первых экзитполов

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Выборы, Владимир Зеленнский.

Автор:

Телеграф
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