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Кличко vs Попов. В сети шутят, будет ли второй тур выборов в Киеве

Кличко vs Попов. В сети шутят, будет ли второй тур выборов в Киеве
10:29 Пн, 26 Октябрь 2020 Телеграф

Действующему мэру Киева Виталию Кличко, по данным экзитпола,  высказали поддержку 46-48% голосов избирателей, а Александру Попову, представляющему "Оппозиционную платформу – За Жизнь" – 8,6%. При такой расстановке сил должен был быть состояться второй тур.

Но не исключено, что подсчет голосов даст возможность Виталию Кличко праздновать победу уже в первом туре. После обработки 67% бюллетеней, по данным "Интерфакс", действующий мер преодолевает желанный 50-процентный барьер, набирая 51% голосов. Александр Попов пока имеет 9,4% голосов, за ним  представитель "Голоса" Сергей Притула – 7,7% .

По данным параллельного подсчета штаба "Удара" Кличко, действующий мэр получил 50,9% голосов, что гарантирует ему победу в первом туре, если такие результаты будут получены и в официальном подсчета.

На эту тему на своей странице в Facebook директор Центра общественных отношений Евгений Магда высказался в шуточкой форме: "Виталий Кличко еще подростком не так сильно хотел стать перворазрядником, как сейчас первотурником". 

Общественный деятель и блогер Назар Приходько пожелал на своей странице подписчикам доброго утра и присоединил картинку с говорящим текстом: "Галя, вставай. Попов не станет мэром, Галя". 

 

Глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко, делая акцент на низкой явке избирателей предположил, что "следующие выборы будут платными". 

"Кличко с Аваковым не потопляемые какие-то", - такая реакция на предварительные результаты выборов городского головы Киева в Твиттер.

 

 

"Кличко с Поповым во 2 туре - это тупо два стула", - написал еще один пользователь. 

 

В этом году впервые выборы проводились в условиях карантина. Украинцы выбирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов. 

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Виталий Кличко, Александр Попов, Второй тур.

Автор:

Телеграф
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