Зеленский резко усилил личную охрану перед выборами (фото)

На избирательном участке на столичной Оболони 25 октября президента Владимира Зеленского и его жену Елену охраняли с особой тщательностью. Большее число сопровождающих лиц, оснащенных спецсредствами, должны были обезопасить процесс голосования главы государства.

Об этом сообщает издание Страна.UA.

Президентский Mercedes-Benz на избирательный участок сопровождал микроавтобус. При необходимости водители также выполняют функции бодигардов. Основных охранников с Владимиром Зеленским и супругой было 7. У одного из них был при себе чемоданчик, который раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке.

Также один из телохранителей имел при себе боевой зонт, который используют, чтобы защитить охраняемый объект, если в него что-то бросили. А неразложенном виде зонтом, как палкой, дают отпор нападающему.

Также на месте голосования было около 20 сотрудников Государственной охраны, причем обычно президента сопровождает меньшее количество людей. Именно эти сотрудники нейтрализовали активистку движения Femen, которая сразу свистела, чтобы привлечь внимание Зеленского, а затем выскочила из толпы и обнажилась, задрав юбку.

Владимир Зеленский принял участие и в опросе, который сам и инициировал в день голосования. Делать ему это пришлось на корточках, положив анкету на картонную коробку.