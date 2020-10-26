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В Украине после выборов предложили жестко пресечь влияние России

В Украине после выборов предложили жестко пресечь влияние России
14:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Война в Украине продолжается уже 6-й год. Шестой год как в Украины забрали Крым. Пророссийские партии как были так и остаются в "свободном доступе".

Основатель "InformNapalm" Роман Бурко, в свете прошедших вчера 25 октября выборов, выступил с активной позицией, внести такие партии под запрет в Украине.

Эксперт считает, что захват Крыма и российская агрессия в Донбассе является безусловным основанием для запрета пророссийских политических партий в Украине. Пророссийские силы есть продолжением гибридной войны РФ и имеют свойство углублять деструктивные процессы в Украине. Они прячутся за популистской риторикой.

Ранее в Украине был создан  прецедент запрета коммунистической партии. Этот прецедент может стать примером по которому следует запретить и пророссийские партии.

Общество может возразить, что это нарушает чьи-то права. Но запретив в Украине такие партии, мы лишим агрессора определенных механизмов гибридного влияния на Украину.

Агрессор не остановился перед нарушением прав людей которые живут в Донбассе, Луганске и Крыму, окупая наши территории, лишая домов сотни тысяч семей. За годы войны тысячи украинцев погибли от российского оружия, а почти 1500000 стали вынужденными переселенцами, которые покинули свои дома. 

"Право голоса "за" пророссийские партии равноценный праву голоса против них?", - пишет Роман Бурко.

Пост Романа активно поддержали его подписчики в Facebook.

"За милосердие к врагам платим самим дорогим - жизнью", "И кто их запретит? Зебил с Медведчуком и ОПЗЖ?", "Пока на главном посту страны Янелох, воплощение этой цели маловероятно. Потому что он сам плоть от плоти - пророссийский".

 

Отметим, "Телеграф" ранее  писал о том, пойдет Кремль на захват Херсонской области или ее части.

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Все по теме:

Украина, Выборы, Война, Запрет, Коммунисты, анексия, Росийская федерация, Роман Бурко, Пророссийские партии.

Автор:

Телеграф
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