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В партии Зеленского неприятно удивили руганью из-за решений Конституционного суда

В партии Зеленского неприятно удивили руганью из-за решений Конституционного суда
13:24 Сегодня Телеграф

Решение Конституционного суда, которым запрещено использовать и публиковать данные реестра электронных деклараций, вызвал поток оскорблений и взаимных обвинения в рядах нардепов от партии "Слуга народа".

Об этом можно судить по их постам в социальных сетях и телеграмм-канале.

Первым начал нардеп Евгений Шевченко, который на президентских выборах был доверенным лицом Владимира Зеленского и потом был избран в ВР Украины от "Слуги народа". Он счет критику решений КСУ со стороны коллеги Виталия Безгина неуважением и призвал президента "делать кадровые решения". 

Виталий Безгин – также народный депутат от «Слуги народ» - с ответом не задержался и выложил в Facebook гневный пост, предложив Шевченко высказать ему все в лицо на заседании фракции.

"Если решение КСУ вредят интересам украинского государства и имеют откровенные признаки нарушения процедур, то адекватные народные депутаты говорить об этом публично и объединяться в защите интересов граждан. Хотя, здесь ключевое слово – адекватные", - парировал Безгин.

Депутат Шевченко решил оставить последнее слово за собой и в комментариях послал однопартийца на три буквы. 

Лексика, которую использовали оба депутата, и тон общения, немало удивил пользователей сети. В частности, журналист Марина Шашкова высказалсь на этот счет так: "Заходишь в комменты к депам - и уже ни в каких источниках не нуждается. Будущее монобольшинства уже раскрыто". 

А пользователь Ярослав Циба поинтересовался, не снесло ли "башню депутатам после провала на местных выборах". 

Как сообщал "Телеграф", Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование

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Все по теме:

Конституционный Суд, Слуга народа, Евгений Шевченко, Виталий Безгин.

Автор:

Телеграф
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