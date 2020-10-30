"Это будет очень-очень плохо": чем угрожает Украине скандал с Венгрией на Закарпатье

Запрет въезда в Украину венгерским чиновникам, которые якобы замешаны в агитации на местных выборах в Закарпатье, только усугубляет взаимоотношения между Киевом и Будапештом. Но очередными территориальными потерями для Украины этот конфликт не грозит.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" бывший замглавы Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По его словам, это невозможно ни теоретически (Венгрия - член ЕС и НАТО), ни практически (украинские вооруженные силы значительно мощнее венгерских).

Но это может спровоцировать другую серьезную угрозу: "противостояние Киева и Будапешта может, в конце концов, спровоцировать противостояние украинской и венгерской общин на Закарпатье", - говорит Галас, отмечая, что это будет "очень-очень плохо".

Так уже сложилось, что как среди закарпатских украинцев, так и среди закарпатских венгров есть радикалы, которые готовы, образно говоря, "ринуться в бой за свою нацию".

В то же время, со слов бывшего замглавы: "Киев и Будапешт своим поведением только подбрасывают дров в огонь".

Подробнее о скандале Украины с Венгрией на Закарпатье читайте в материале "Телеграф": Почему разгорелся новый дипломатический конфликт, который привел к обострению отношений между Киевом и Будапештом.