Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше

Ограничения на въезд в Украину для венгерских чиновников, которые якобы замешаны в агитации на местных выборах в Закарпатье, только усугубляют взаимоотношения между Киевом и Будапештом. А в случае с Венгрией любая игра на национальном, культурном или этническом поле может перерасти в будущий конфликт.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, Венгрия будет стоять на своем, а Украина сопротивлятся, но все может быть и наоборот. "Если понять логику венгерского правительства, можно искать решение вопроса в категории win-win, кода выигрывают обе стороны", - уверен эксперт.

Этому может послужить такой пример: Венгрия заинтересована в развитии своих предприятий, в рабочей силе, в то время как Украина - в привлечении инвестиций. "По какой тогда причине президент Украины Владимир Зеленский предложил создать свободную экономическую зону только на Донбассе?", - задается вопросом аналитик, отмечая, что - "Ничего не помешает создать специальный налоговый или другой режим для венгерских предприятий, которые будут размещать свои производства на территории компактного проживания венгров в Украине".

Таким образом выгоду в виде прибыли будут получать обе экономики стран. В то время, как на Украине будет еще и занятость на своей территориии, а это означает - налоги на своей территории, в свой бюджет.

В обмен на такие уступки Украины можно будет требовать ответных, а именно: "в том же вопросе системы образования", а также "настаивать на недопустимости создания нацавтономии и так далее", - говорит Игар Тышкевич.

Подробнее о новом дипломатическом конфликте, между Украиной и Венгрией читайте в материале "Телеграф": Грозит ли слабость Украины очередными территориальными потерями на западе и как это можно предотвратить.