Скачать
Пятница, 30.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Друзья, мы теперь и в Telegram!
Друзья, мы теперь и в Telegram!
Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше
Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше
В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"
В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"

Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше

Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Ограничения на въезд в Украину для венгерских чиновников, которые якобы замешаны в агитации на местных выборах в Закарпатье, только усугубляют взаимоотношения между Киевом и Будапештом. А в случае с Венгрией любая игра на национальном, культурном или этническом поле может перерасти в будущий конфликт.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, Венгрия будет стоять на своем, а Украина сопротивлятся, но все может быть и наоборот. "Если понять логику венгерского правительства, можно искать решение вопроса в категории win-win, кода выигрывают обе стороны", - уверен эксперт.

Этому может послужить такой пример: Венгрия заинтересована в развитии своих предприятий, в рабочей силе, в то время как Украина - в привлечении инвестиций. "По какой тогда причине президент Украины Владимир Зеленский предложил создать свободную экономическую зону только на Донбассе?", - задается вопросом аналитик, отмечая, что - "Ничего не помешает создать специальный налоговый или другой режим для венгерских предприятий, которые будут размещать свои производства на территории компактного проживания венгров в Украине".

Таким образом выгоду в виде прибыли будут получать обе экономики стран. В то время, как на Украине будет еще и занятость на своей территориии, а это означает - налоги на своей территории, в свой бюджет.

В обмен на такие уступки Украины можно будет требовать ответных, а именно: "в том же вопросе системы образования", а также "настаивать на недопустимости создания нацавтономии и так далее", -  говорит Игар Тышкевич.

Подробнее о новом дипломатическом конфликте, между Украиной и Венгрией читайте в материале "Телеграф": Грозит ли слабость Украины очередными территориальными потерями на западе и как это можно предотвратить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Игар Тышкевич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Забавные поздравления на День тренера
02 Коронавирус убил еще одного украинского мэра
03 Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
04 В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины
05 Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта
В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта
Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
Появилось видео момента аварии с Porsche на Минской в Киеве
Появилось видео момента аварии с Porsche на Минской в Киеве
&quot;Ты богиня и без всего&quot;: Злата Огневич показала, что скрывает под халатиком (Фото)
"Ты богиня и без всего": Злата Огневич показала, что скрывает под халатиком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь