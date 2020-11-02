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КСУ внезапно решил провести закрытое заседание по рынку земли

КСУ внезапно решил провести закрытое заседание по рынку земли
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Конституционный суд Украины "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов по поводу конституционности открытия рынка земли.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

"В 11 часов сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного суда Украины ... В 12 часов начнется пленарное заседание Палаты Конституционного суда Украины, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи тринадцатой, части первой статьи четырнадцатой Конституции Украины - то, что касается толкования относительно земли", - сказал Стефанчук.

Он также высказался за то, чтобы парламент на этой неделе доукомплектовал вакантные должности в Конституционном суде.

 Ранее на сайте КС было обнародовано сообщение о назначении на 11:00 2 ноября в Конституционном собрания судей. Дополнительной информации по поводу того, о чем пойдет речь на собрании, не сообщалось.

Народные депутаты, большинство среди которых – представители "Батьківщини", а также депутатских групп "Довіра" и "За майбутнє", еще в конце 2019 года просили уточнить, что именно имеется в виду под ст. 13 и ч. 1 ст. 14 Конституции Украины.

Как известно, в первой говорится о том, что "Земля, ее недра, атмосферный воздух... являются объектами права собственности Украинского народа", а во второй – "Земля является основным природным богатством, что находится под особой охраной государства".

Рассмотрение этого представления началось еще в декабре 2019-го и до последнего времени не велось активно. Однако после наступления "конституционного" кризиса КСУ решил изменить повестку дня.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Однако 29 октября Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

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Рынок земли, КСУ, Руслан Стефанчук.

Автор:

Телеграф
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