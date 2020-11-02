Притула рассказал, как президентство изменило Зеленского

Шоумен, и с недавнего времени политик, Сергей Притула в интервью изданию " Украинская Правда" прокомментировал изменения Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Журналист отметил, что Зеленский и Притула знакомы больше десяти лет. Притула может сравнить его, как комика и сейчас как президента. Чем эти два Зеленских отличаются друг от друга?

"Тем, что тот Зеленский, которого я знал до того, как он стал президентом, любил то, чем занимается", - отметил Сергей Притула.

На вопрос, нравится ли Владимиру Зеленскому быть в роли президента:

"Мне кажется, я довольно дал исчерпывающий ответ, опираясь на собственные ощущения".

Напомним, ранее Сергей Притула заявил, что Глава Офиса Президента Андрей Ермак предлагал ему присоединиться к команде президента Владимира Зеленского.