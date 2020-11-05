Выборы на Донбассе должны пройти до 31 марта 2021 года: в плане Украины есть нюансы

Украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сообщил Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, план содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
"Все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - отметил Кравчук.
Для этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.
Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.
Также необходимо принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.
"План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за годы работы "Нормандского формата" и ТКГ.
Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва, считает, что "План совместных шагов" поспособствует реинтеграции Донбасса.
Гужва, отметил, что предложеный ТКГ план имеет несколько противоречий согласно Минским договоренностям:
1). Выборы после передачи контроля над границей;
2). Выборочная амнистия;
3). Особый статус Донбасса не будет внесен в Конституцию. В плане Кравчука ни о каком особом статусе не говорится вообще - только о свободной экономической зоне до 2050 года.
"Является ли этот план реальным предложением к обсуждению с целью найти компромисс, либо просто отпиской, чтоб чисто формально показать некий «план реинтеграции» - вопрос пока открытый", - считает главред Игорь Гужва.
Напомним, что 4 ноября, во время заседания ТКГ были утверждены участки на линии разграничения, где может произойти следующее разведение войск на Донбассе.