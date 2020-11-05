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Выборы на Донбассе должны пройти до 31 марта 2021 года: в плане Украины есть нюансы

Выборы на Донбассе должны пройти до 31 марта 2021 года: в плане Украины есть нюансы
10:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, план содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

"Все вооруженные формирования, наемники, вооружение всё должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", - отметил Кравчук.

Для этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

Также необходимо принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

 "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за годы работы "Нормандского формата" и ТКГ. 

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва, считает, что "План совместных шагов" поспособствует реинтеграции Донбасса.

Гужва, отметил, что предложеный ТКГ план имеет несколько противоречий согласно Минским договоренностям: 

1). Выборы после передачи контроля над границей;

2). Выборочная амнистия;

3). Особый статус Донбасса не будет внесен в Конституцию. В плане Кравчука ни о каком особом статусе не говорится вообще - только о свободной экономической зоне до 2050 года.

"Является ли этот план реальным предложением к обсуждению с целью найти компромисс, либо просто отпиской, чтоб чисто формально показать некий «план реинтеграции» - вопрос пока открытый", - считает главред Игорь Гужва.

 Напомним, что 4 ноября, во время заседания ТКГ были утверждены участки на линии разграничения, где может произойти следующее разведение войск на Донбассе.

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Все по теме:

Леонид Кравчук, Донбасс, Местные выборы, Игорь Гужва, Минские договоренности, ОРДЛО, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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