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Зеленский уволил глав ОГА в трех областях

Зеленский уволил глав ОГА в трех областях
20:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

В четверг, 5 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому были уволены трое украинских глав ОГА: Роман Грищенко, Максим Куцый и Виталий Федоров.

Об этом сообщается на сайте официального представительства президента Украины.

Таким образом с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению был снят Грищенко Роман Сергеевич.

Также с должности председателя Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению был освобожден Куцый Максим Васильевич.

Со своей должности также был снят и председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Федоров Виталий Васильевич.

Стоит напомнить, что ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал увольнение глав ОГА , которые за прошедший год работы не показали результатов.

Читайте также в материале "Телеграф": В сети появились записи разговоров, на которых всплыли интересные комментарии о нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

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Украина, ОГА, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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