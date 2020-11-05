Зеленский уволил глав ОГА в трех областях

В четверг, 5 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому были уволены трое украинских глав ОГА: Роман Грищенко, Максим Куцый и Виталий Федоров.

Об этом сообщается на сайте официального представительства президента Украины.

Таким образом с должности председателя Сумской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению был снят Грищенко Роман Сергеевич.

Также с должности председателя Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению был освобожден Куцый Максим Васильевич.

Со своей должности также был снят и председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Федоров Виталий Васильевич.

Стоит напомнить, что ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал увольнение глав ОГА , которые за прошедший год работы не показали результатов.

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