Ермак пригрозил своему куму Тищенко жесткой реакцией на коррупцию

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что жестко настроен на попытки любого прикрываться его именем во время совершения коррупционных деяний либо иных нарушений закона.

Об этом он сообщил в эфире программы "VIP с Натальей Мосийчук" на телеканале "1 + 1".

По его словам, у него нет так называемых" любимых друзей" - приближенных людей, к которым он бы мог применить более мягкие требования.

"Если, например, вспомнить Николая Тищенко (нардеп из фракции "слуг народа" и кум Ермака - Ред.), то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду на помощь", - отметил Ермак.

При этом он пообещал, что не будет защищать Тищенко, если это будет касаться коррупции или нарушения закона. "Здесь моя позиция принципиальна", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Ермак также рассказал, что уже имел разговор с Николаем Тищенко, во время которого подчеркнул недопустимость использования своего имени во избежание ответственности за какие-либо противоправные действия.

С его слов, если он когда-то узнает факт прикрывания его именем во время совершения незаконных либо коррупционных мероприятий, его реакция "будет более жесткой, чем даже реакция правоохранительных органов".

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