Не только на Донбассе: Ермак открыл, где могут создать свободную экономическую зону

В четверг, 5 ноября, в украинском правительстве объявили о планах создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей на западе Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

По его словам, в планах правительства, создание СЭЗ не только на Донбассе.

"Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить", - отметил Ермак.

Таким образом сегодня этот вопрос еще решается, но скорее всего создание второй СЭЗ планируется в одной из западных областей.

Стоит отметить, что ранее президенту Владимиру Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше.

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