Дубинский устроил свою приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Схемы

Народный избранник от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский зарегистрировал одну из своих общественных приемных в киевской квартире Тимура Миндича – бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского.

Об этом говорится в материале журналистов-расследователей программы «Схемы».

Представители СМИ не смогли попасть на прием к нардепу в приемную, расположенную в жилом доме на улице Царика. А охраняющий здание мужчина и вовсе удивился, когда услышал про приемную нардепа в указанном здании.

Остальные приемные (их 13. – Авт.) Дубинского расположены на трех этажах в бизнес-центре «Миллениум» на Владимирской, который принадлежит ЗАО «Финансово-строительная компания «Глобал Эстейтс», связанным с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

В том же бизнес-центре зарегистрированы приемные нардепов Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Куницкого («Слуга народа»), Игоря Палицы, Тараса Батенко и Ирины Констанкевич («За майбутнє») и внефракционного Руслана Требушкина.

По мнению экспертов, реальные приемы граждан обычно в таких офисах не проводятся. Но статус приема нардепа усложняет для правоохранителей проведение обысков и других следственных действий.

Напомним, не так давно журналист Денис Бигус выпустил сюжет о возможной причастности Дубинского к информационной кампании, которую развернули против протестующих во время Революции Достоинства. Сам нардеп назвал информацию фейком.