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Тищенко загорелся идеей изгнать "дух предшественников" из Рады (видео)

Тищенко загорелся идеей изгнать "дух предшественников" из Рады (видео)
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил о наличии "духа предшественников" в Верховной Раде, из-за чего он предложил вызвать священника. 

Об этом он сказал в эфире канала "НАШ". 

"В парламенте очень напряженная такая атмосфера и очень сложно работать, потому что за 30 лет там... плохая карма, как говорится. Я даже сегодня предложил Дмитрию Разумкову привезти в парламент батюшку православного чтобы он там окропил святой водичкой и чтобы тот самый дух от наших предшественников, чтобы он куда-то ушел", - сказал Тищенко. 

Пользователи сети впрочем внесли альтернативное предложение:

"А на Банковую экзорциста - изгнать демона"

"Его давно нужно к экзорцисту первого"

"С него начать в первую очередь"

"О чем он говорит? Это издевательство?"

"Он говорит, а стыдно мне", - пишут комментаторы. 

 Напомним, 5 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внезапно обматерил Тищенко во время заседания Рады. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Николай Тищенко, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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