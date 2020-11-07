Тищенко загорелся идеей изгнать "дух предшественников" из Рады (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил о наличии "духа предшественников" в Верховной Раде, из-за чего он предложил вызвать священника.

Об этом он сказал в эфире канала "НАШ".

"В парламенте очень напряженная такая атмосфера и очень сложно работать, потому что за 30 лет там... плохая карма, как говорится. Я даже сегодня предложил Дмитрию Разумкову привезти в парламент батюшку православного чтобы он там окропил святой водичкой и чтобы тот самый дух от наших предшественников, чтобы он куда-то ушел", - сказал Тищенко.

Пользователи сети впрочем внесли альтернативное предложение:

"А на Банковую экзорциста - изгнать демона"

"Его давно нужно к экзорцисту первого"

"С него начать в первую очередь"

"О чем он говорит? Это издевательство?"

"Он говорит, а стыдно мне", - пишут комментаторы.

Напомним, 5 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внезапно обматерил Тищенко во время заседания Рады.